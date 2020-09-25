الاحتلال يجبر المقدسي وليد أبو دهيم هدم منزله تحت تهديد الغرامات الباهظة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 16:32

الاحتلال يجبر المقدسي وليد أبو دهيم هدم منزله تحت تهديد الغرامات الباهظة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 41 mins 25 September، 2020
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