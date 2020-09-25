إيران تتجاوز اليوم حاجز الـ200 وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر الجمعة الى 439 الفا و882 شخصا، فيما تم تسجيل 207 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و222 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3563 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19. وأشارت الى أن 1,708 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 369 الفا و842 شخصا لغاية الآن، لافتة الى أن 4,023 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 3 ملايين و879 الفا و640 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

المصدر: ارنا