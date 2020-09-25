إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو بعصيرة القبلية بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الجمعة خلال قمع قوات العدو الاسرائيلي لفعالية حراثة الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال قمعت فعالية لحراثة أراضي القرية القريبة من مستوطنة يتسهار، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر في منطقة الوجه والصدر والقدم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأضافت المصادر ان “وقعت مواجهات في القرية بين قوات الاحتلال المستوطنين الذي هاجوا القرية مع الشبان”، وتابعت “أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وجرى إسعافهم ميدانيا”.

المصدر: فلسطين اليوم