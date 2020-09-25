رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة أربعة أشخاص في هجوم خارج مكتب شارلي إيبدو السابق في باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 14:46
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة أربعة أشخاص في هجوم خارج مكتب شارلي إيبدو السابق في باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
25 September، 2020
باريس
رئيس الوزراء الفرنسي
هجوم خارج مكتب شارلي إيبدو
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