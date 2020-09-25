رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة أربعة أشخاص في هجوم خارج مكتب شارلي إيبدو السابق في باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 14:46

رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة أربعة أشخاص في هجوم خارج مكتب شارلي إيبدو السابق في باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
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