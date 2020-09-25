روسيا ترصد خرقاً واحداً لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد خرقا واحدا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن نشه على موقعها الرسمي:”رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خرقا واحدا، وهو في محافظة حلب (1)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط”.

هذا وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها:

– إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى قرية أرجل بريف حلب.

-إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى أهالي مدينة تدمر بريف حمص.

– إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 3.014 طن إلى سكان قرية مخيمر أبوجا بريف حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 2555 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4321.125 طن.

المصدر: سبوتنيك