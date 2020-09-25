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September 25 2020 - 14:46

طهران تعتزم التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح ضد كورونا

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي
ايران - عربي وإقليمي

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي الجمعة، أن طهران تعتزم التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح ضد “كوفيد -19″، والمشاورات جارية حول هذا الموضوع.
وقال جلالي، في مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية روسيا سيفودنيا “نحن نجري محادثات، لقد أجريت محادثات مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي، كيريل دميترييف كما عقد مسؤولونا عدة جولات من المشاورات وأعلنا أننا سنتعاون في هذا الصدد”.

وأضاف “يمكن أن يكون لدينا تعاون جاد مع روسيا في هذه القضية. المفاوضات مستمرة ويجب توقيع الوثائق، وإن شاء الله ، سيؤدي ذلك قريبا إلى نتيجة”.

الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أعلن الأربعاء الماضي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الاتحاد أن روسيا ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الجهود المبذولة في روسيا من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، ومشددا في الوقت ذاته على أن نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد لمواجهة الجائحة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية في 11 أب/ أغسطس الماضي، أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد-19″، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

المصدر: سبوتنيك

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