وصول طائرة مساعدات مقدمة من مالطا إلى لبنان اليوم

تصل اليوم إلى مطار بيروت الدولي ، طائرة مساعدات مقدمة من جمهورية مالطا إلى لبنان، تحمل مساعدات غذائية وطبية بينها كميات كبيرة من الأنسولين.

وأوضحت سفيرة لبنان في إيطاليا غير المقيمة في مالطا ميرا ضاهر، لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “الدولة الصديقة مالطا، استجابت لندائنا بضرورة مساعدة لبنان”، لافتة إلى أنها شكرت الحكومة المالطية “التي عبرت منذ اللحظات الاولى للكارثة عن وقوفها الى جانب لبنان، وها هي اليوم ترسل طائرة مساعدات هي عبارة عن مواد غذائية وطبية من بينها مادة الانسولين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام