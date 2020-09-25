مقتل ضابط شرطة بريطاني بالرصاص في مركز احتجاز في جنوب لندن

قتل رجل رهن الاحتجاز في مركز للشرطة في جنوب العاصمة البريطانية لندن رجل شرطة بالرصاص في الساعات الأولى من صباح اليوم ، حسب ما افادت “وكالة رويترز”.

واكدت الشرطة ان “الشرطي قتل وانها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما في مركز كرويدن للاحتجاز ونقلته للمستشفى لإصابته بطلق ناري وهو في حالة حرجة”، مضيفة “أن رجالها لم يطلقوا النار وإنها تجري تحقيقا في الواقعة”.

وقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك :”هذه واقعة صادمة بحق فقد فيها أحد زملائنا حياته في ظروف مأساوية، نحن في المراحل المبكرة من التحقيق وما زلنا نعمل لمعرفة ملابسات الواقعة وسنقدم معلومات إضافية عندما تتوفر لدينا”.

المصدر: وكالة رويترز