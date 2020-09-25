أ.ف.ب: وفاة عشرة مهاجرين بينهم طفل في غرق سفينة في مايوت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 13:02

أ.ف.ب: وفاة عشرة مهاجرين بينهم طفل في غرق سفينة في مايوت

منذ 56 mins 25 September، 2020
أخبار موقع المنار

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