العثور على بديل لبيض الدجاج

يمنح البيض المخبوزات روعة وهشاشة وخفة، بفضل مكوناته العديدة، التي تعمل على مزج جميع أجزاء العجينة، إلا أن هناك منتجات يمكن أن تكون بديلا كاملا لبيض الدجاج.

وقالت اختصاصية الطهي ومصورة الطعام علياء ساموخينا لراديو “سبوتنيك”: “هناك أسباب مختلفة لاستبعاد البيض من النظام الغذائي: الصيام والحساسية، الحمية، بالإضافة إلى النظام الغذائي المعتد على المنتوجات النباتية. وأحيانًا قد لا يكون البيض ببساطة في الثلاجة في الوقت المناسب. هذا غير سار بشكل خاص إذا بدأت المضيفة في خبز الفطائر…لكن اتضح أن هناك طريقة لاستبدال البيض دون فقدان جودة وطعم المخبوزات الجاهزة، على سبيل المثال، يمكنك صنع بيضة من بذور الكتان”.

وأضافت: “ملعقة كبيرة من الكتان المطحون تعادل بيضة واحدة. يُسكب طحين بذور الكتان أو بذور الكتان المطحونة في مطحنة القهوة، ونظيف الماء الدافئ أو الساخن بنسبة 1: 3، ويتم خلط كل شيء، لمدة خمس دقائق تقريبا، ويتم الحصول على كتلة كثيفة، تضاف إلى العجين. سيظل الطعم على حاله، ما لم يكن شخص ما يكره الكتان بشكل أساسي ويمكن أن يشعر به في كل مكان”.

وتابعت: “بيضة واحدة تعادل 50 غراما من صلصة التفاح. لا تشعر بها في المخبوزات، على عكس الموز. سيعطي الموز بعض المذاق على أي حال، خاصة إذا كانت حلوى الشوكولاتة. يمكنك أيضًا تناول هريس اليقطين. يمكنك أحيانًا استخدام مسحوق الخبز، أضف أقل سيولة، وهذا يعطي النتيجة أيضًا”.

المصدر: سبوتنيك