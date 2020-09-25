قوى الامن: توقيف شخصين يروجان المخدرات في سامي الصلح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 11:14

قوى الامن: توقيف شخصين يروجان المخدرات في سامي الصلح

منذ 21 mins 25 September، 2020
قوى الامن الداخلي
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 13-9-2020، وأثناء إقامة دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حاجز ظرفي، في محلة سامي الصلح – بيروت، لتوقيف المطلوبين للقضاء وضبط الممنوعات، تمكنت من توقيف شخصين على متن دراجة آلية، يشتبه بهما بترويج المخدرات في المحلة المذكورة، وهما:

–  ع. م. (مواليد عام 1995، لبناني)

–  أ. ش. (مواليد عام 1993، لبناني) مطلوب بجرم مخدرات

بتفتيشهما والدراجة، عثر بحوزتهما على مسدس حربي وكمية من المخدرات، على الشكل التالي:

–  36 ظرفا بداخلها مادة الكوكايين زنة كل منها حوالى غرام واحد.

–    15 ظرفا بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الظرف الواحد حوالى غرام واحد.

–   3  كرات” من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالى 40غ.

سلم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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