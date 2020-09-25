قوى الامن: توقيف شخصين يروجان المخدرات في سامي الصلح

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 13-9-2020، وأثناء إقامة دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حاجز ظرفي، في محلة سامي الصلح – بيروت، لتوقيف المطلوبين للقضاء وضبط الممنوعات، تمكنت من توقيف شخصين على متن دراجة آلية، يشتبه بهما بترويج المخدرات في المحلة المذكورة، وهما:

– ع. م. (مواليد عام 1995، لبناني)

– أ. ش. (مواليد عام 1993، لبناني) مطلوب بجرم مخدرات

بتفتيشهما والدراجة، عثر بحوزتهما على مسدس حربي وكمية من المخدرات، على الشكل التالي:

– 36 ظرفا بداخلها مادة الكوكايين زنة كل منها حوالى غرام واحد.

– 15 ظرفا بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الظرف الواحد حوالى غرام واحد.

– 3 كرات” من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالى 40غ.

سلم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام