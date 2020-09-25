فيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا

أدى البحث عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد وعواقبه إلى تسليط الضوء على التغذية المناعية في وسائل الإعلام، ويكشف المتخصصون في هذا المجال عن اليقين بشأن فعالية العناصر الغذائية في مواجهة الوباء.

هناك فيتامينات لها أهمية كبيرة في تقوية المناعة وتلعب دوراً مهماً في الإجراءات الوقائية، أو في العلاج الداعم لأمراض الجهاز التنفسي خاصة في ظل وباء كورونا “كوفيد 19” وعدم التوصل إلى لقاحات حتى الآن، حسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة “أليمينتي” (Alimente) الإسبانية.

تقول الكاتبة أنجليس غوميز إن العلماء في شتى أنحاء العالم يعملون بوتيرة عالية من أجل البحث عن علاج فعال، وتطوير لقاحات تحتوي على مضادات لمكافحة الوباء.

ويعتبر التقرير أنه مع أهمية تطبيق تدابير الوقاية باستخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على مسافات الأمان، فإن هناك إستراتيجيات أخرى يمكن أن تساعد في الحد من انتقال العدوى، على غرار التغذية الصحية.

إلا أن هناك أطباء ووفقاً للكاتبة أنجليس غوميز، بحسب التقرير العلمي لأطباء التغذية، فإنه “لن يكون هناك ما يبرر الادعاء بأن الفيتامينات هي الحل للقضاء على جائحة كورونا، لكن من الإنصاف القول إن هناك أدلة أظهرت أنها يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الإجراءات الوقائية، أو في العلاج الداعم لأمراض الجهاز التنفسي”.

وأوضحت الكاتبة أن الدراسة التي قام بها مجموعة باحثين من “جامعة سوانسي” (University of Swansea) في المملكة المتحدة بقيادة الدكتور إيان ويتاكر، انطلقت مما أظهرته بحوث سابقة أن التغذية المناعية، أي تقوية جهاز المناعة عبر تعديل المواد الغذائية، أظهرت آثاراً إيجابية لدى عدد من المرضى الذين عانوا اضطرابات تنفسية حادة والتهابات في الجهاز التنفسي. وقد توصل الباحثون إلى أن الفيتامينات “إيه” (A )، و”بي” (B)، و”سي” (C)، و”دي” (D)، و”إي” (E)، كان لها تأثير إيجابي على مرضى (كوفيد-19).

من جهتهما، أكد الباحثان في كلية الصيدلة وعلوم الغذاء في جامعة برشلونة، فرانسيسكو بيريز كانو ومارغاريدا كاستل، لموقع أليمينتي أن “جهاز المناعة يتطلب كمية كبيرة من العناصر الغذائية ليقوم بوظائفه، هذه العناصر متنوعة للغاية، وهي الدهون اللازمة لبناء أغشية الخلايا والبروتينات لصنع الأجسام المضادة والسكريات كمصدر للطاقة، وكذلك الفيتامينات والمعادن لتنظيم وتحسين النشاط الدفاعي”، مؤكدين أن النظام الغذائي المتوازن يوفر “كل هذه العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات، وبالنسب اللازمة للتطور السليم لوظائف الفرد”.

يمكن أن يكون فيتامين “دي” عنصرا مفيدا لتخفيض مستوى خطر الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، وهو ما أكده باحثون من جامعة شيكاغو في مقال نُشر في مجلة “غاما نتورك” (JAMA Network).

قال عالم التغذية”فرانسيسكو جيه بيريز كانو”: “علينا أن نضمن لأجسامنا، من خلال نظامنا الغذائي أو المكملات، الأدوات اللازمة حتى تتمتع بنظام دفاع مثالي يمكنه منع هجوم أي عامل ناقل للعدوى”.

ومع ذلك فإن المكملات يجب عدم تعاطيها إلا إذا كان الشخص يعاني من نقص مثبت بالفحوصات في فيتامين معين، وبناء على الجرعة التي يحددها الطبيب، أما تناول المكملات الغذائية بشكل عشوائي فلن يفيد المناعة، بل قد يسبب مضاعفات قد تكون خطيرة.

المصدر: سبوتنيك