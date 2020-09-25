طقس خريفي متقلب وامطار خفيفة متفرقة شمالاً غدا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية.



– الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى ظهر يوم السبت، حيث يستقر ثم يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الاحد.

الطقس المتوقع في لبنان:



– الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ليلا خاصة في المناطق الشمالية.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية.

– الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.

– الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية – غربية نهارا، جنوبية – شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية