الاصابات في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 7 ملايين

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الـ 7 ملايين يوم امس، أي أكثر من 20 بالمئة من الإجمالي العالمي، حسب احصاء “لوكالة رويترز”، يأتي ذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس عتبة الـ 200 ألف، وهو الأكبر في العالم.

وبحسب الإحصاء، فقد زاد عدد حالات الإصابة في نصف الولايات الأميركية الخمسين هذا الشهر.

وسجلت عشر ولايات زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في أيلول. وارتفعت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى ثمانية أسابيع متتالية.

ويعتقد خبراء في الصحة أن “الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة”.

المصدر: وكالة رويترز