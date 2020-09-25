هل يمكن أن تُصاب بالإنفلونزا وفيروس كورونا في نفس الوقت؟

كيف يمكنني التمييز بين الإنفلونزا و فيروس كورونا؟ يكاد يكون من المستحيل معرفة ذلك بدون اختبار. وتتشابه أعراض الإنفلونزا و COVID-19 بشكل كبير.

آلام الجسم والتهاب الحلق والحمى والسعال وضيق التنفس والتعب والصداع من الأعراض المشتركة بين الاثنين.

هناك فرق واحد هو عادة ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بالغثيان خلال الأسبوع الأول من المرض. مع COVID-19 ، قد يشعر الناس بالأسوأ خلال الأسبوع الثاني أو الثالث ، وقد يكونون أكثر مرضًا لفترة أطول.

اختلاف آخر أنه من المرجح أن يتسبب مرض كوفيد -19 في فقدان حاسة التذوق أو الشم أكثر من الأنفلونزا. لكن لا يُعاني كل شخص من هذه الأعراض ، لذا فهي ليست طريقة موثوقة لتمييز الفيروسات عن بعضها.

وقال الدكتور دانيال سولومون ، خبير الأمراض المعدية في مستشفى بريجهام والنساء وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن ، إنه من الممكن أيضًا أن تُصاب بالفيروسين في نفس الوقت.

ينتشر كل من الأنفلونزا والفيروس التاجي من خلال قطرات من الأنف والفم. كلاهما يمكن أن ينتشر قبل أن يعرف الناس أنهم مرضى. فترة حضانة الأنفلونزا أقصر، أي بعد الإصابة يمكن أن تستغرق من يوم إلى أربعة أيام لتشعر بالمرض مقارنة بفيروس كورونا الذي يمكن أن يستغرق يومين إلى 14 يومًا من الإصابة إلى ظهور الأعراض.

المصدر: اخبار الان