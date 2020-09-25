طفلة تكتب رسالة بطول 15 مترا لجارتها بهدف استعادة لعبها… صور

صدمت امرأة بتلقيها رسالة مكتوبة من ابنة جارتها بطول 15 مترا تطالب فيها بإعادة لعبها المفقودة في الفناء الخلفي.

طالبت طفلة من سكان منزل مجاور باستعادة لعبها التي سقطت في الفناء الخلفي لمنزل جيرانها عن طريق إرسال ملاحظة خطية بطول 15 مترا؛ بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن أصحاب المنزل أكدوا عدم وجود ألعاب في الفناء الخلفي، لكن الطفلة أصرت على وجود ألعاب لها قد سقطت في حديقة منزل جارتهم، في إحدى المدن الأمريكية.

وصدمت صاحبة المنزل بتلقيها رسالة خطية مكتوبة باليد من قبل الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات فقط، بطول 15 مترا، وضحت فيها وجود ألعاب لها في الفناء الخلفي.

وأكدت الطفلة في رسالتها حقها باستعادة هذه الألعاب، بعد جدل استمر لعدة أيام حول وجود هذه الألعاب من عدمه.

وشاركت صاحبة المنزل الرسالة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي معبرة عن استغرابها من طوال الرسالة الكبير.

وعلق الناس على الصور بذهول معبرين عن احترامهم لهذه الطفلة ولإصرارها الشديد على استعادة ألعابها الخاصة، فيما أشار آخرون إلى استحالة أن تكون الطفلة الصغيرة قد كتبت هذه الرسالة الكبيرة لوحدها مطالبين الاستعانة بالشرطة.

المصدر: سبوتنيك