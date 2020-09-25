خلية الأزمة في القبيات: ثلاث نتائج إيجابية وعلى المخالطين مراجعتنا

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان أن نتيجة فحص الـ pcr للسيدة ر.ض إيجابية، داعية كل من خالطها اعتبارا من يوم الاثنين الفائت إلى الاتصال على الخطين الساخنين: 70/703392 – 71/743192.

وأعلنت أن نتيجة فحص الـ pcr للسيد أ.ط إيجابية أيضا ولا مخالطين له في القبيات. وأكدت أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات وهو يلتزم الحجر الصحي في البلدة.

وأوضحت أيضا أن نتيجة فحص الـpcr للسيد ش.م إيجابية، داعية مخالطيه اعتبارا من يوم الاثنين الفائت إلى الاتصال بأحد الخطين الساخنين، وأعلنت أنها تتابع حالته وهو يلتزم الحجر الصحي في القبيات.

وذكرت أبناء البلدة بـ “ضرورة التزام أقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضروري، مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية لدى الخروج من المنازل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام