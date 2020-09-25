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September 25 2020 - 07:16

الرئيس التونسي: التجاذبات السياسية تحد من فاعلية مجلس الأمن

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - عربي وإقليمي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن التجاذبات السياسية تحد من فاعلية مجلس الأمن في معالجة الأزمات.

وأضاف سعيد أنه “من المرجح أن يواجه العالم أزمة مالية ستعصف باقتصاديات الدول وتدفع الملايين نحو الفقر والبطالة”، لافتا إلى أن “تداعيات فيروس كورونا من المتوقع أن تكون الأسوأ منذ القرن الماضي”.

ونبه سعيد إلى أن “العالم يواجه تهديدات على غرار الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ والجرائم السيبرانية”، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقارة الإفريقية ومساعدتها على إعادة هيكلة ديونها.

المصدر: وكالات

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