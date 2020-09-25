ساندرز: ترامب مستعد لتقويض الديمقراطية الأمريكية للبقاء في السلطة

اعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انتقال السلطة، دليل على أنه مستعد “لتقويض الديمقراطية الأمريكية”.

وقال ساندرز في كلمة له اليوم الخميس، إن “هذه الانتخابات عبارة عن خيار بين دونالد ترامب والديمقراطية، والديمقراطية يجب أن تفوز”.

واتهم السيناتور الديمقراطي ترامب بأنه “يحاول قمع الناخبين على نطاق واسع” و”يزرع بذور الفوضى والغموض ونظريات المؤامرة بتشكيكه في نزاهة هذه الانتخابات”.

ودعا ساندرز لتشكيل لجنة مستقلة خاصة للرقابة على الانتخابات، وعقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ على خلفية تصريحات ترامب.

وكان ترامب قد رجح أمس الأربعاء أن نتائج الانتخابات المقبلة ربما ستحسم في المحكمة العليا، ورفض التعهد بالانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات.

المصدر: وكالة رويترز