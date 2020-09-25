الخرمة… يسمى المنتج “المفيد” الذي يشكل خطورة على الأمعاء

حذرت آنا إيفاشكيفيتش اختصاصية التغذية وعضو اتحاد الرابطة الوطنية للتغذية السريرية من مخاطر “الخرمة” على الأمعاء.

ووفقًا للخبيرة، فهذه الفاكهة “الخرمة” ممنوعة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتناول كميات كبيرة منها يمكن أن يسبب اضطرابات حتى للأشخاص الأصحاء.

وقالت خبيرة التغذية في تعليق صحفي: “الحقيقة هي أن هذه الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من حمض “التانين”، وهذا الحمض يتكون بشكل خاص في الفواكه غير الناضجة، وبكمية كبيرة من الألياف النباتية”.

وأضافت إيفاشكيفيتش، هذا النوع من الأحماض له “تأثير سلبي على المعدة والأمعاء”، موضحة أن “أحماض “التانين” تقلل من إفراز الأمعاء الدقيقة.

ونصحت المختصة “بعدم تناول أكثر من ثلاث قطع من هذه الفاكهة في اليوم”.

المصدر: سبوتنيك