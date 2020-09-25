“واشنطن بوست”: نتنياهو يحضر غسيله الوسخ إلى واشنطن لتنظيفه مجاناً

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، عن شكوى عدد من موظفي البيت الأبيض من الكميات الكبيرة من الملابس المتسخة التي يجلبها إليهم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وعائلته خلال زيارتهم لواشنطن لكي يتم تنظيفها بالمجان.

وذكرت الصحيفة أن تكرار هذه التصرفات على مدى سنوات جعلت الموظفين يشعرون أن ثمّة تعمّدًا في الأمر، ولا سيما أن معظم السياسيين يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء غسيلهم القذر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه “على مرّ السنين، اكتسب نتنياهو سمعة خاصة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأميركي، لإحضاره حمولة خاصة في رحلاته إلى واشنطن: حقائب مليئة بالغسيل المتّسخ”.

وجرت العادة في البيت الأبيض بتنظيف الملابس لرئيس الوزراء مجانًا من قبل الموظفين الأميركيين، وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب، ولكن هذا الأمر لا يحدث إلّا نادرًا، نظرًا إلى الإقامات القصيرة لرؤساء الدول.

مسؤول أميركي تحدث للصحيفة مُشترطًا عدم الكشف عن هويته، فقال إن عائلة نتنياهو هم الوحيدون الذين يجلبون حقائب غسيل متسخة لنا لتنظيفها”.

وأضاف: “بعد عدة رحلات، أصبح من الواضح أن هذا كان مقصودًا”.

يُذكر أن نتنياهو رفع في عام 2016 دعوى قضائية ضدّ مكتبه والمدعي العام في كيان العدو في محاولة لمنع الإفراج عن فواتير غسل ملابسه بموجب “قانون حرية المعلومات”، إذ وقف القاضي إلى جانب رئيس وزراء العدو، ولا تزال تفاصيل فواتير غسل الملابس سرية.

المصدر: عربي بوست