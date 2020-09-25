8 حالات جديدة مثبتة مخبريا في عرمون

اعلنت “لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون في بيان انها مستمرة في اجراء المسح الميداني للمخالطين و حملات فحص مجانية لأبناء البلدة منذ اليوم الاول لظهور حالات عديدة في البلدة .

ونتيجة لذلك، تعلن اللجنة عن وجود 8 حالات مثبتة مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ عدة ايام الى 49. وستجرى يوم السبت القادم بتاريخ 26/9/2020 فحوصات جديدة لأشخاصٍ مخالطين.

بناء على ذلك، صدر قرارا عن محافظ جبل لبنان يقضي بعزل البلدة واقفالها اقفالا تاما لمدة أسبوع، تنفذه قوى الأمن الداخلي و بلدية عرمون .

وأخيرا، تؤكد اللجنة على انها تقوم بالاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر طبابة القضاء وقائمقامية قضاء عاليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام