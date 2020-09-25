35 عينة لمخالطي مصابين في عين الحلوة

أرسل المدير العام لمستشفى محمود الهمشري التابع لـ “جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني” رياض أبو العينين، بتوجيهات من السفير الفلسطيني أشرف دبور، وحدة الكورونا لأخد عينات لأشخاص مخالطين داخل مخيم عين الحلوة، في مقر القوة المشتركة، وفي حضور مسؤول الصحة في منطقة صيدا وائل ميعاري. وأخذ الفريق 35 عينة لأشخاص مخالطين على أن تكون النتائج جاهزة مساء اليوم.

وأكد أبو العينين أن “الوضع ليس بالجيد بالنسبة إلى عدد المصابين في الأيام السابقة، داعيا “الاهالي في المخيمات عامة إلى مزيد من الوعي كي نقف جميعا صفا منيعا في مواجهة هذه الجائحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام