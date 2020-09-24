بلديات عدة في لبنان تعلن عن إصابات بفيروس كورونا وعزل بلدة عرمون لمدة اسبوع

اعلنت “لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون في بيان انها مستمرة في اجراء المسح الميداني للمخالطين وحملات فحص مجانية لأبناء البلدة منذ اليوم الاول لظهور حالات عديدة في البلدة. وقالت في بيان إنه “ونتيجة لذلك، تعلن اللجنة عن وجود 8 حالات مثبتة مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ عدة ايام الى 49. و ستجرى يوم السبت القادم بتاريخ 26/9/2020 فحوصات جديدة لأشخاصٍ مخالطين.”

وبناء على ذلك، صدر قرارا عن محافظ جبل لبنان يقضي بعزل البلدة واقفالها اقفالا تاما لمدة أسبوع، تنفذه قوى الأمن الداخلي و بلدية عرمون. وأكدت اللجنة على انها تقوم بالاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر طبابة القضاء وقائمقامية قضاء عاليه”.

إصابة في بلدة كفرعبيدا

أعلنت “خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا” الشمالية، إصابة جديدة بفيروس كورونا، والمصاب قيد الحجر، وفي حالة صحية جيدة، ويلقى المتابعة الطبية اللازمة.

بلدية الناعمة: 11 اصابة جديدة

وأعلنت بلدية الناعمة – حارة الناعمة في بيان، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “الحالات الإيجابية المتبقية 47 حالة، وحالات الشفاء واحدة”. وأوصت “المخالطين بإجراء فحوص الPCR وحجر أنفسهم وأخذ الاحتياطات الوقائية، ووضع الكمامة دائما واستعمال مواد التعقيم اللازمة من اجل الحفاظ على السلامة العامة”.

خلية الازمة في برقايل: المصابين الـ 5 في الحجر اللازم وحالتهم مستقرة

أعلنت “خلية ازمة الكورونا في بلدة برقايل في الكورة ” اثر اجتماعها اليوم “أن 5 مصابين من ابناء البلدة هم في الحجر اللازم وحالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء”. وتمنت على خطباء المساجد “عدم الاطالة في خطبة الجمعة وان تحمل الخطبة رسالة توجيهية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا، وضرورة الالتزام باجراءات الوقاية، كما على الاخوة المصلين التزام التباعد واستعمال الكمامات”.

اقفال قلم السجل التجاري في بيروت غدا لاجراء أعمال التعقيم

أعلن أمين سر نقابة محامي بيروت المحامي سعد الدين وسيم الخطيب أنه “بناء على التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت، وبسبب إجراء أعمال التعقيم سيتم إقفال قلم السجل التجاري في بيروت يوم غد الجمعة 25 أيلول الجاري”.

35 عينة لمخالطي مصابين في عين الحلوة

أرسل المدير العام لمستشفى محمود الهمشري التابع لـ “جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني” رياض أبو العينين، بتوجيهات من السفير الفلسطيني أشرف دبور، وحدة الكورونا لأخد عينات لأشخاص مخالطين داخل مخيم عين الحلوة، في مقر القوة المشتركة، وفي حضور مسؤول الصحة في منطقة صيدا وائل ميعاري. وأخذ الفريق 35 عينة لأشخاص مخالطين على أن تكون النتائج جاهزة مساء اليوم. وأكد أبو العينين أن “الوضع ليس بالجيد بالنسبة إلى عدد المصابين في الأيام السابقة، داعيا “الاهالي في المخيمات عامة إلى مزيد من الوعي كي نقف جميعا صفا منيعا في مواجهة هذه الجائحة”.

بلدية حدشيت أعلنت الاشتباه بحالة ودعت إلى الحذر

أعلنت بلدية حدشيت الشمالية في بيان، أنه “تمت إفادتنا بالاشتباه بحالة كورونا لم يتم التأكد منها بعد. وبناء عليه، تواصلنا مع الشخص المعني وأفراد عائلته وطلبنا منهم التزام الحجر المنزلي إلى حين التأكد من نتيجة الفحص الثانية”. وطلبت من “جميع أبناء البلدة التزام التدابير الوقائية الضرورية من وضع الكمامة لدى الخروج من المنازل وفي الاماكن العامة والمحلات التجارية، تجنب التجمعات والتخالط والتزام المسافة الآمنة المطلوبة، وصولا إلى تعقيم اليدين عند لمس الاسطح وتجنب المصافحة”.

وسألت البلدية “جميع أبناء البلدة ضرورة التزام أقصى درجات الحذر”، متمنية عليهم “التحلي بالوعي الصحي والمجتمعي، حرصا منها على السلامة العامة”، آملة “أن يحمي الله الجميع وتكون نتيجة فحص الPCR الثانية سلبية”.

بلدية داربعشتار: اصابة جديدة بالفيروس

واعلنت بلدية داربعشتار في الكورة في بيان “تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وان المصاب بصحة جيدة ويلتزم الحجر المنزلي”. كما اكدت للأهالي أنها” على تواصل معه لمعرفة المخالطين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة”.

وزارة الصحة اجرت 40 فحصا لمخالطين في قرى حاصبيا

وأجرى فريق طبي من وزارة الصحة اللبنانية فحوصات PCR لمخالطين من بلدات حاصبيا ، شبعا والفرديس ، بمتابعة من طبابة القضاء ، وبلغ عدد الفحوصات 40 فحصا لمواطنين كانوا قد خالطوا الحالات المكتشفة في حاصبيا والقضاء خلال اليومي الماضيين ، وتم التأكيد عليهم بالحجر الى حين صدور النتائج.

اقفال بلدية ابل السقي بعد اصابة احد ابناء العاملين فيها

واقفلت بلدية ابل السقي ابوابها، ‏بتوجيه من قائمقام مرجعيون، بعد إصابة احد ابناء العاملين في البلدية بفايروس كورونا، وذلك ابتداء من نهار الخميس 24‏/9‏/2020 ولغاية مساءالاحد 4/10/2020 حيث سيتم الالتزام بالحجر الصحي وإجراء فحص الpcr لجميع المخالطين. وتمنت البلدية على جميع أبناء البلدة اخذ الحيطة والحذر والتقيد بالبيانات والتوجيهات التي تصدر تباعا من البلدية والسلامة للجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية