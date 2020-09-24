9 إصابات بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت في 21 و22 و23 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة عن “نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/9/2020 و22/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 23/9/2020، وأظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية”.

وجاءت نتائج 21/9/2020 كالتالي:

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 22/9/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 23/9/2020 كالتالي:

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة JAV رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام