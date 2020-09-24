مصادر المنار: لقاء الخليلين – أديب كان صريحا ولم يتطرق الى الاسماء بل بحث مبدأ التسمية الذي لا يزال موضع نقاش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2020 - 18:58

مصادر المنار: لقاء الخليلين – أديب كان صريحا ولم يتطرق الى الاسماء بل بحث مبدأ التسمية الذي لا يزال موضع نقاش

منذ 51 mins 24 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة