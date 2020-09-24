مصادر المنار: لقاء الخليلين – أديب كان صريحا ولم يتطرق الى الاسماء بل بحث مبدأ التسمية الذي لا يزال موضع نقاش – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 24 2020 - 18:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مصادر المنار: انتهاء لقاء الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل مع الرئيس المكلف مصطفى أديب "وللبحث صلة"
الرئيس عون خلال الإجتماع الأمني في بعبدا دعا إلى معالجة مسألة مغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية
الإجتماع الأمني في بعبدا قرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لاسترداد المهاجرين
إجتماع بعبدا قرر تكليف المديرية العامة للأمن العام تكثيف العمل لكشف الشبكات التي تهرب الأشخاص بطريقة غير شرعية
إجتماع بعبدا: تقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا في صفوف السجناء
وفد من كتلة التنمية والتحرير يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
النائب علي حسن خليل من دار الفتوى: حراكا إيجابيا حصل في الأيام الماضية على مستوى تشكيل الحكومة
النائب خليل: الحراك فتح أكثر من ثغرة يجري العمل عليها ومصلحة الجميع أن يكونوا متفائلين
النائب خليل أكد بذل كلّ جهد من أجل تسهيل الوصول الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن
النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يستمع إلى إفادات 11 تاجرا في قضية التلاعب بأسعار السلة الغذائية المدعومة
حريق كبير على مجرى نهر الليطاني بين حبوش وعربصاليم أتى على عدد من الأشجار قبل أن يخمده الدفاع المدني
انتهاء اجتماعات فتح وحماس في أنقرة واتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية في غضون ستة أشهر
3 إصابات برصاص قوات الإحتلال خلال اشتباكات ليلا معها في رام الله وأريحا في الضفة المحتلة
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: توسيع وتمديد العقوبات الأوروبية والأمريكية على سوريا إرهاب الاقتصادي
مندوب سوريا يطالب مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بالعقوبات المسؤولية القانونية الناجمة عن نتائجها
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ترامب خطب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وكأنه يخطب في تجمع انتخابي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الإتهامات السعودية الموجهة لإيران ضرب من الهذيان
ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات
إصابة شرطيين أميركيين بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة لويفيل وتوقيف مشتبه به
الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس معتبرا أن نتائج الانتخابات مزورة
مقتل 23 شخصا في نيجيريا في انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع امطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تبدأ عملية دهم وتفتيش شرق قضاء آمرلي بصلاح الدين وسط العراق
مكتب حقوق الإنسان في تعز اليمنية: استشهاد وإصابة 4 آلاف و576 مدني بنيران قوى العدوان في المحافظة
فرض العزل على زهاء 2500 طالب في مدرسة لوزان الفندقية في سويسرا بعد ظهور بؤر تفش لكورونا فيه
موسكو تسجل 1050 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في أعلى زيادة منذ 23 حزيران/يونيو
الصحة اللبنانية: تسجيل 940 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مصادر المنار: لقاء الخليلين – أديب كان صريحا ولم يتطرق الى الاسماء بل بحث مبدأ التسمية الذي لا يزال موضع نقاش
منذ 51 mins
24 September، 2020
التعليقات
ذات صلة
3 إصابات بكورونا في بلدية القبيات شمال لبنان
لجنة متابعة اجراءات كورونا أوصت بإرجاء العودة الى المدارس 14 يوما
دياب ترأس اجتماعا للبحث بالأشغال في نفق شكا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}