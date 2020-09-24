تواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية في اجواء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)

اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري السادس والثلاثون الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وقناة الصراط الفضائية وفي أجواء ذكرى إستشهاد الامام الحسين “ع”. وتضمن في بدايته تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي والمنشد الإسلامي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية. ثم القى حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ جمال حمشو (سوريا) عضو جمعية الامام المنتظر{عج} العالمية يلقي محاضرة حسينية من مقام السيدة خولة*”ع” . وتلا حديث الكساء اليماني مع فضيلة السيد حيدر عثمان عضو جمعيةالإمام المنتظر{عج} العالمية من حسينية أبي الفضل”ع”بعلبك .واختتم بدعاء الفرج من مجمع الإمام المهدي{عج} .

كما اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري السابع والثلاثون في أجواء ذكرى إستشهاد الامام الحسين “ع”. وتضمن تلاوة من القرآن الكريم للمقرئ السيد عباس عثمان . ثم القى حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد سعد الذبحاوي (العراق) عضو جمعية الامام المنتظر{عج}العالمية مجلس عزاء حسيني من مقام السيدة خولة “ع” . ثم اعقب ذلك لطمية أوفياء رواديد لبنان واختتم بدعاء الفرج.

كذلك نظم لقاء اليوم الموعود الفكري الثامن والثلاثون بإدارة خادم العتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري(مشهد المقدسة) وتضمن تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي والمنشد الإسلامي السيد عباس عثمان ومحاضرة حسينية لحجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ مرتضى صياحي (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) مدير شؤون المبلغين في جمعية الامام المنتظر{عج} العالمية واختتم بدعاء الفرج من مقام السيدة خولة”ع” مع رئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق وأعضائها سماحة الشيخ جمال حمشو وسماحة السيد سعد الذبحاوي.

مقاطع الفيديو:

https://youtu.be/V8Nmf5xXSI8

https://youtu.be/qETmFEjE3tM

https://youtu.be/EbrcVHxPqP4

https://youtu.be/Q3cZlvowDWQ

https://youtu.be/GMQvRzP23ks

https://youtu.be/L-cy1ufTVO8

https://youtu.be/sZxJa0yDBDY

https://youtu.be/C3i9oDrZagE

https://youtu.be/weJmuda-kSs

https://youtu.be/GpE5iMSblfg

https://youtu.be/S0ljlq35fP4

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية