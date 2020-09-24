الخارجية المصرية: شكري ولودريان يبحثان عدد من القضايا الإقليمية على رأسها ليبيا ولبنان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات “السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار” في ليبيا. وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية، عقب لقاء شكري بنظيره الفرنسي في عمان، الخميس إن “الوزيرين تباحثا حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا”.

وتابع البيان أنه “كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية”.

المصدر: سبوتنيك