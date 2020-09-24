ظريف: على واشنطن العودة للاتفاق النووي لأحياء العلاقات وتعويض الشعب الإيراني عن الأضرار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن “على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي كخطوة أولى لأحياء العلاقات مع بلاده، وأنه يجب على واشنطن تعويض الأضرار التي الحقتها بالشعب الإيراني”، مشيرا إلى أن بلاده “لا تهتم بمن سيكون على رأس السلطة في البيت الابيض بقدر اهتمامها بالسياسة الأميركية”.

وقال ظريف، في مقابلة حصرية لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال عن من تفضل إيران أن يكون حاكما للبيت الأبيض “طالما أن السياسة الأميركية تقوم على الإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية”. وتابع الوزير بقوله ” أظهر تاريخنا الممتد على مدى 2500 عام، وفي الـ40 عامًا بعد الثورة، أن الشعب الإيراني لا يخضع للإكراه ولا يستسلم”.

استمرار التعاون الإيراني التركي لمواجهة الحصار على قطر

من جهة ثانية، صرح وزير الخارجية الإيراني أن “زيارته التي تناولها الإعلام سابقا، إلى تركيا لم تلغ بل تم تأجيلها”، مشيرا إلى أنها كانت محصورة بين طهران وأنقرة. وقال ظريف “ما كان سيتم فعله هو القيام بزيارة لتركيا في لقاء ثنائي، وقد تم تأجيلها وليس إلغاءها بسب عوائق لدينا.. كما تم تأجيل خطة افتتاح القنصلية الإيرانية العامة في إسطنبول”. وأضاف ظريف ” لدينا علاقة ثنائية جيدة للغاية مع القطريين وسنواصل هذه العلاقة بجدية”.

وعن آفاق أي تعاون ثلاثي قطري- تركي- إيراني، أشار ظريف إلى أن طهران مستمرة في سياسة التعاون قائلا ” تعاوننا مع تركيا على أساس ثلاثي للمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على قطر من قبل المملكة العربية السعودية والدول الثلاث الأخرى، وسنواصل هذا التعاون مع تركيا في هذا الصدد”. وأكد وزير الخارجية أنه في إطار هذا التعاون، إيران تبقي “موانئها تحت تصرف الأتراك، ووضعنا سماءنا تحت تصرف الأتراك والقطريين، وهذه خطوة ودية، ونحن دائمًا على استعداد مع أصدقائنا في قطر لتقوية علاقة حسن الجوار”.

وعن التعاون الإيراني مع دول الجوار، شدد، على أن العقوبات الأميركية المفروضة أبطأت سير التعاون معها، وقال ” تشكل العقوبات الأميركية عقبة خطيرة أمام التعاون الدولي، وبالتالي فهي عمل غير قانوني وغير مقبول”. وأضاف “لكن نحن ملتزمون بهذا التعاون وكذلك الجانب الأرميني، كالتزامنا في تعهدنا مع أذربيجان في الممرات الشمالية والجنوبية”.

المصدر: سبوتنيك