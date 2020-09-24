الرئيس التونسي: اقترحنا على مجلس الأمن بالتنسيق مع فرنسا مشروع قرار للتأكيد على أن مجابهة “كوفيد-19” تتطلب التضامن الدولي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 17:18
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الرئيس عون خلال الإجتماع الأمني في بعبدا دعا إلى معالجة مسألة مغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية
الإجتماع الأمني في بعبدا قرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لاسترداد المهاجرين
إجتماع بعبدا قرر تكليف المديرية العامة للأمن العام تكثيف العمل لكشف الشبكات التي تهرب الأشخاص بطريقة غير شرعية
إجتماع بعبدا: تقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا في صفوف السجناء
مصادر المنار: لقاء للحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل مع الرئيس المكلف بعد ظهر اليوم لدفع التشكيل نحو الأمام
وفد من كتلة التنمية والتحرير يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
النائب علي حسن خليل من دار الفتوى: حراكا إيجابيا حصل في الأيام الماضية على مستوى تشكيل الحكومة
النائب خليل: الحراك فتح أكثر من ثغرة يجري العمل عليها ومصلحة الجميع أن يكونوا متفائلين
النائب خليل أكد بذل كلّ جهد من أجل تسهيل الوصول الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن
النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يستمع إلى إفادات 11 تاجرا في قضية التلاعب بأسعار السلة الغذائية المدعومة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس التونسي: اقترحنا على مجلس الأمن بالتنسيق مع فرنسا مشروع قرار للتأكيد على أن مجابهة “كوفيد-19” تتطلب التضامن الدولي (سبوتنيك)
منذ 13 mins
24 September، 2020
الرئيس التونسي
كوفيد19
مجلس الأمن
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