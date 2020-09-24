خلية الازمة في بلديات جبل عامل: 3 حالات جديدة في الصوانة ومجدل سلم

اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في تقريرها اليومي انه “بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

3 حالات جديدة: 2 الصوانة – 1 مجدل سلم.

5 حالات وافدة: 2 ميس الجبل – 3 مركبا

13 حالة شفاء: 4 حولا – 5 بني حيان – 3 مركبا – 1 الصوانة

وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 194 إصابة وحالات الشفاء 138 حالة وست حالات وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 47 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 44 منها قيد الحجر المنزلي، و 3 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

واعلنت خلية الازمة انه “بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، آملة “عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ولفت الاتحاد الاهالي إلى “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام