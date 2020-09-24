ظريف: يجب التصدي للارهاب الاقتصادي والطبي في سبيل مكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على ضروة التعاون متعدد الاطراف لمواجهة جائحة كورونا، داعياً الى التصدي للارهاب الاقتصادي والطبي الذي يمنع مكافحة المرض. وأكد ظريف كلمته الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي اقيم بشكل افتراضي، اننا “بحاجة الى توحيد جهود التعاون في اطار منظمة “سيكا” لمواجهة التحديات التي نواجهها اليوم وينبغي ان نحافظ على الدور الاساس للمنظمة في التقدم بنهج التعددية وضمان التعاون الشامل”.

ولفت إلى “ضرورة توظيف الطاقات من اجل المواجهة المشتركة للتحدي الكبير المتمثل في انتشار فيروس “كوفيد -19″”، مؤكداً أنه “بغية مواجهة هذا التحدي العالمي الكبير الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يجب اعتماد نهج التعددية ورفض الاحادية”.

وأضاف وزير الخارجية الايراني، “في ظل التعاون بین اعضاء منظمة “سيكا” -بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية- ينبغي علينا بصفة اعضاء في منظمة “سيكا” أن لا نألو جهدا لضمان الحصول الكامل والحر والعادل على الخدمات والاجهزة الطبية لشعوبنا وان نعمل كذلك بحيث نطمئن الى انه لا احد يمكنه تحدي المنظمات الدولية المهنية بصورة اعتباطية”.

كما أكد ظريف “ضرورة أن تبادر الدول الصناعية لمساعدة الدول النامية في نقل التكنولوجيا والمعدات الطبية، وأن نطلب ايضاً من المؤسسات الاقتصادية الدولية -وكذلك الدول الغنية- تقديم المساعدات اللازمة لمواجهة جائحة “كوفيد-19″ لسائر الشعوب والمنظمات الدولية والاقليمية”.

علينا رفض تسييس جائحة كورونا

وفي السياق، أكد ظريف ضرورة ان “نضع الحفاظ على ارواح الناس وكرامتهم الانسانية في سلم اولوياتنا، ونرفض تسييس جائحة “كوفيد- 19″”، مضيفاً انه “علينا العمل المشترك لمواجهة التأثير الهدام للاجراءات التعسفية الاحادية على المساعي المتعلقة بمكافحة جائحة “كوفيد-19″، هذه الاجراءات التي ليست سوى ارهاب اقتصادي وطبي، ويتوجب علينا في جهودنا الجماعية مواجهة هذه الآفة البشرية “.

المصدر: مهر