لافروف يؤكد مع ممثل الصحة العالمية الاهتمام المشترك للتعاون في مكافحة فيروس كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغي، سبل مساعدة مختلف البلدان في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر الخميس “خلال الحديث، ناقش الطرفان الجوانب الآنية للتعاون بين روسيا ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على التفاصيل الإقليمية، وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد. وجرى التأكيد على تطوير التعاون، والنظر في خطة مساعدة دول المنطقة، على مواجهة الوباء والتحديات الأخرى في المجال الصحي”.

من جانبه، أكد لافروف “دعم روسيا لمنظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي في أوروبا، الاستعداد لتطوير شراكات معها، وكذلك الالتزام بمبادئ التعددية في العلاقات الدولية”. وشدد الوزير الروسي، على الدور التنسيقي الأساسي لمنظمة الصحة العالمية، في التغلب على وباء الفيروس التاجي.

المصدر: سبوتنيك