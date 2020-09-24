النائب علي حسن خليل : حصل حراك إيجابي على مستوى تشكيل الحكومة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من “كتلة التحرير والتنمية” برئاسة النائب علي حسن خليل، وضم النواب: غازي زعيتر، محمد خواجه وعلي بزي.

بعد اللقاء، قال النائب خليل باسم الوفد: نؤكد التزامنا ككتلة تنمية وتحرير وكحركة “أمل” ودعمنا لإنجاح المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها بدءا من تشكيل حكومة سريعا وصولا الى عقد مؤتمر الدعم للبنان وإطلاق ورشة الإصلاحات على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المجلس النيابي .

اضاف: خلال الأيام الماضية حصل حراك إيجابي على مستوى تشكيل الحكومة سوف نتعاطى معه بأعلى درجات المسؤولية والانفتاح وسنتابع جهدنا من أجل تسهيل الوصول إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

واعتبر ان الحراك الإيجابي فتح أكثر من ثغرة، يعمل عليها بشكل حثيث خلال هذه الأيام، وان مصلحة الجميع ان يكونوا متفائلين، وهو تفاؤل مبني على بعض من المعطيات”.

واكد اننا حرصاء على إنجاح الرئيس مصطفى اديب وعلى تأمين كل الدعم له بالمرحلة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام