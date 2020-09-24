مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تحلق على ارتفاعات متوسطة في الأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 15:34

مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تحلق على ارتفاعات متوسطة في الأجواء اللبنانية

منذ 33 mins 24 September، 2020
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