مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تحلق على ارتفاعات متوسطة في الأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 15:34
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مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تحلق على ارتفاعات متوسطة في الأجواء اللبنانية
منذ 33 mins
24 September، 2020
خرق جوي صهيوني
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