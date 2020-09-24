دياب ترأس اجتماعا للبحث بالأشغال في نفق شكا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس اجتماعا حول الأشغال في نفق شكا، حضره وزيرا المالية غازي وزني، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة محمد خير ومستشار الرئيس دياب خضر طالب.

وبعد الاجتماع، قال نجار “بحثنا مع دولة الرئيس في موضوع انهيار الجبل المحاذي لنفق شكا الذي لا يحتمل التأخير، إذ أنه يهدد سلامة المواطنين ويهدد بعزل منطقة الشمال”، وتابع “حملنا صرخة المواطنين الذين بدأوا بالتحرك أمام النفق”، واضاف “فصل الشتاء يقترب، وقد نواجه كارثة كبرى ما لم تتم معالجة هذه المسألة بشكل سريع وقد توقفت الشركة المعنية عن العمل بسبب سوء الوضع الاقتصادي”.

وقال نجار “خلال الاجتماع، اتصلنا بحاكم مصرف لبنان وتم طرح صيغتين لحل المشكلة وتبني إحداهما وسيتم تبليغ الشركة المعنية القرار لمعاودة العمل”، ورأى ان “هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ هذا النفق الحيوي وتأمين سلامة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام