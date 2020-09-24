الرئيس روحاني: حضارة ايران وتاريخها يسحران عيون من يزورها

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الخميس خلال مراسم تدشين مشاريع سياحية ورياضية في مختلف محافظات ايران، ان “حضارة ايران وتاريخها يسحران عيون من يزور الاماكن السياحية ومعالمها الاثرية”. وأضاف الرئیس روحاني، خلال مراسم الأسبوع الـ 25 لافتتاح مشاریع بنیویة ووطنية التي اقيمت تحت شعار “التدبير والأمل لتحقيق قفزة في الانتاج”، ان “افتتاح هذه المشاريع يحظى ببالغ الاهمية”، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الايراني الذي يعود تاريخه الى الاف السنين.

واضاف ان عدد السياح ازداد خلال سبع سنوات من عمر حكومته من اربعة ملايين الى ثمانية ملايين سائح . وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت الرئيس روحاني إلى إن “الانتصارات التي حققتها السيدات الايرانيات في مجال الرياضة تبعث على الفخر”، قائلا إن “ما حققته النساء الايرانيات من الانتصارات تفند المزاعم المغرضة لايران، لأن الاسلام هو دين الحرية الذي يفسح المجال امام الجميع ليدخل الساحة ويشارك في الانشطة الاجتماعية في اطار الالتزام بالقيم الاخلاقية”. واضاف ان “الایرانیات یشارکن فی مختلف الساحات السیاسیة والاجتماعية و الرياضية، كما لهن مشاركة قوية في الانتخابات والمناسبات الوطنية والثورية جنبا الى جنب مع الرجال”.

ورعى رئيس الجمهورية صباح الخميس مراسم افتتاح مشاريع بنيوية و وطنية في البلاد في مختلف القطاعات الثقافية والسياحية والصناعات اليدوية والرياضة وذلك عبر تقنية الفيديو كنفرانس.

المصدر: ارنا