الإجتماع الأمني في بعبدا :تقرّر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 13:50

الإجتماع الأمني في بعبدا :تقرّر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين

منذ 29 mins 24 September، 2020
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