الرئيس عون دعا خلال الإجتماع الامني في بعبدا الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 13:50

الرئيس عون دعا خلال الإجتماع الامني في بعبدا الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك

منذ 29 mins 24 September، 2020
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