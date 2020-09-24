غرفة كوارث الشمال: الحجر أهم من إجراء الفحص

عقدت لجنة العمليات في إدارة غرفة الكوارث والأزمات في محافظة الشمال اجتماعا في سرايا طرابلس، شددت خلاله على ضرورة “التزام المواطنين تعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية والتزام الحجر الصحي للمصابين والمخالطين”.

بعد الاجتماع، صدر البيان التالي:

“أولا: التشديد على المواطنين التزام تعليمات وزارة الصحة العامة المتعلقة بوضعية المعزولين والمحجورين وفقا للآتي:

1- تعتبر مدة الحجر لشخص سلبي مخالط النتيجة هي 10 أيام؛ اذا لم تظهر عليه اي أعراض خلال فترة الحجر؛ ولا لزوم لإعادة فحص الـ PCR

2- مدة العزل لشخص ايجابي النتيجة من دون أعراض هي 10 ايام؛ ولا لزوم لإعادة فحص الـ PCR

3- مدة العزل لشخص ايجابي النتيجة مع أعراض هي 13 يوما

ثانيا: في حال تسجيل حالات ايجابية لأحد الاشخاص يصار فورا الى التزام الحجر للمخالطين له لمدة 10 أيام مع التشدد على أن الحجر أهم من إجراء الفحص لأن الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من المرض.

وفي حال تقرر إجراء الفحص للمخالطين انتظار مدة 5-7 ايام بعد آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية ليكون المخالط قد دخل في فترة الحضانة.

ثالثا: تحديد الفحوصات التي تجري من قبل فريق الترصد الوبائي في وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة في فندق المعرض واقتصارها على الأشخاص الذين لديهم أعراض فقط.

رابعا: حث البلديات والجمعيات الأهلية على تأمين الاحتياجات للمصابين غير المقتدرين وذلك لضمان بقائهم في الحجر وللحد من انتشار العدوى.

خامسا: تأمين دخول المصابين من البيئة السكنية الأكثر هشاشة والتي لا تسمح ظروفهم بالعزل المنزلي الى مركز الحجر في فندق المعرض وفقا لمعايير محددة.

سادسا: التمني على المواطنين في أقضية الشمال وقضاء طرابلس تحديدا بوضع الكمامات التي تحميهم وتحمي عائلاتهم بالإضافة الى غسيل اليدين المستمر واحترام المسافة الآمنة لتفادي انتشار وباء كورونا خاصة مع وجود نقص للاسرة المخصصة لعلاج الفيروس في المستشفيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام