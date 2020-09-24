ادارة الازمة في قضاء طرابلس: تسجيل 55 حالة ايجابية خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 13:50

ادارة الازمة في قضاء طرابلس: تسجيل 55 حالة ايجابية خلال 24 ساعة

منذ 30 mins 24 September، 2020
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لبنان

اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء طرابلس، في بيان، انه تم “تسجيل 55 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، موزعة على الشكل الاتي:
– طرابلس: 41
– الميناء: 6
– القلمون : 1
– البداوي: 7

وطلبت خلية الازمة بـ”ضرورة والزامية وضع الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين”، وذكرت المواطنين بـ”عدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط من دون وضع كمامة تحت طائلة المسوؤلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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