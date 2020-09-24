“واشنطن بوست”: نتنياهو يستغل زياراته إلى البيت الأبيض “لتنظيف غسيله مجانا”

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة “لتنظيف غسيله المتسخ مجانا”. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين سياسيين ومهنيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن”“نتنياهو اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ”.

ويجري تنظيف هذا الغسيل مجانا على حساب الدولة المستضيفة، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن باقي زعماء العالم يمتنعون عن الاستفادة من هذه الفرصة خلال زياراتهم القصيرة إلى واشنطن. وقال أحد المسؤولين لـ”واشنطن بوست” إن “بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يعدان الشخصين الوحيدين اللذين يأتيان فعلا بحقائب مليئة بالغسيل بغية تنظيفه”، مضيفاً “بعد زيارات متعددة، أصبح من الواضح أنهما يفعلان ذلك عمداً”.

ونفت سفارة العدو الإسرائيلي في واشنطن هذه الأنباء نفياً قاطعاً، واصفة إياها “مجرد محاولة لصرف الانتباه عن اتفاق السلام الذي أبرمته تل أبيب مؤخراً مع الإمارات ونظام البحرين”، حسب زعم السفارة. وكان نتنياهو قد قاضى عام 2016 مكتبه والمدعي العام الإسرائيلي بهدف منع نشر فواتير الغسيل الخاصة به.

وفي عام 2018، كشف المتحدث السابق باسم نتنياهو، نير هيفيتز، خلال محاكمته، أن السيدة الأولى سارة نتنياهو “تفعل كل ما بوسعها بهدف إخفاء مختلف الإنفاقات”، بما في ذلك استغلال الزيارات الأجنبية الرسمية بهدف تنظيف الغسيل الوسخ على حساب حكومات أخرى.

المصدر: روسيا اليوم