لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس: تسجيل 19 إصابة جديدة بالوباء في المحافظة، 18منهم من عائلة واحدة، ليرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل قطاع غزة إلى 148 إصابة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 12:02
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس: تسجيل 19 إصابة جديدة بالوباء في المحافظة، 18منهم من عائلة واحدة، ليرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل قطاع غزة إلى 148 إصابة (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 37 mins
24 September، 2020
فلسطين
كورونا
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