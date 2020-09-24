لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس: تسجيل 19 إصابة جديدة بالوباء في المحافظة، 18منهم من عائلة واحدة، ليرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل قطاع غزة إلى 148 إصابة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 12:02

لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس: تسجيل 19 إصابة جديدة بالوباء في المحافظة، 18منهم من عائلة واحدة، ليرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل قطاع غزة إلى 148 إصابة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 37 mins 24 September، 2020
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