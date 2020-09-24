بلدية الخرايب: 3 حالات جديدة من سكان البلدة

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب، في بيان، رصد ثلاث حالات كورونا جديدة من سكان البلدة.

وأوضحت ان هذه الحالات تعود لكل من: ع.ا.ع، ن.ح.ص. و ا.م.ح.، مؤكدة التزامهم بالحجر الصحي، مشيرة الى وجود حالات اخرى قيد المتابعة والتحقق، حيث ان عدد الحالات في تفشي وازدياد سريع.

وطلبت من جميع المخالطين للمصابين التزام الحجر الصحي لمدة 14 يوما والتواصل مع لجنة الصحة والبيئة على الارقام: 70 801 330 ، واتساب: 07360460.

وكررت ضروروة “التزام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وسبل الوقاية وإلغاء أشكال التجمعات كافة”. وطلبت “التزام الحجر لكل من تظهر عليه اي أعراض صحية كالرشح وغيره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام