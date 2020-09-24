روسيا تسجل 6595 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا الخميس، تسجيل 6595 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1050 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1128836 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 6595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1128836 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1050، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 215 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه: “غادر 6130 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 929829 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 149 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 19948 شخصا.

المصدر: سبوتنيك