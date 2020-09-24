الاتحاد الأوروبي: موسكو لم تخطر بروكسل بأسباب إدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو الخميس، أنه “تم إخطار الاتحاد الأوروبي، بشكل عام بقرار روسيا توسيع قائمة مواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، لكن موسكو لم تفصح عن أسباب العقوبات أو تكوين مثل هذه القائمة”. وقال ستانو لوكالة “سبوتنيك”، إن القوائم الروسية، بخلاف قوائم العقوبات الأوروبية، “غير متاحة للعموم”.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء، أن موسكو تعمل على توسيع “القائمة السوداء” لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول إلى روسيا، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة على أساس التعامل بالمثل نظراً لمسار المواجهة الذي تتبعه بروكسل.

المصدر: سبوتنيك