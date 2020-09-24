إحباط أكثر من 150 عملية إرهابيا في تركيا منذ بداية العام

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس، أن “قوات الأمن التركية، تمكنت منذ مطلع العام الجاري، من إحباط 152 هجوماً إرهابياً خطط إرهابيو تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد من الدول) تنفيذها في البلاد. وقال صويلو على أثير قناة “تي جي أي تي هابير” “منذ بداية العام، أحبطت أجهزتنا الأمنية 152 هجوماً إرهابياً خطط إرهابيو تنظيم داعش لتنفيذها، بلغ مجموع المواد المتفجرة المصادرة 26.8 طناً”.

هذا وأعلن صويلو، في الأول من الشهر الجاري، أن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد أبرزها في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول، واختطاف شخصيات سياسية ورجال دولة وتهريبهم إلى سوريا، وذلك بعد أيام من نجاحها في اعتقال من يوصف بـ “أمير داعش”.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت، في الثالث عشر من آب/أغسطس الماضي، اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يخطط لتفجير مخفر شرطة في ولاية بورصة التركية. وفي 25 آب/أغسطس أحبط الأمن التركي هجوما لداعش في ميدان تقسيم بإسطنبول، بعد اعتقال مشتبه به تبين أنه تابع للتنظيم الإرهابي.

المصدر: سبوتنيك