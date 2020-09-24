خلية الازمة في قضاء زغرتا: 18 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 10:06

خلية الازمة في قضاء زغرتا: 18 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة

منذ 54 mins 24 September، 2020
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لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 18 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

زغرتا: 8
ارده: 4
مرياطة: 3
مجدليا: 1
رشعين: 1
سبعل: 1
إيعال: 1
البحيري: 1

وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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