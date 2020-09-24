ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي، في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة، قال ترامب: “سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد. إنه كارثة”.

وتابع الصحفي إثرها قائلا: “الناس يمارسون أعمال شغب”، ليرد عليه ترامب: “تخلصوا من بطاقات الاقتراع، وعندها سيكون هنالك نقل سلمي جدا… في الحقيقة لن يكون هنالك نقل (للسلطة)، بل استمرارية”.

وغادر الرئيس الأمريكي غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بعدها بدقائق، قائلا: “يجب علي أن أغادر لأجيب على مكالمة هاتفية مستعجلة”.

المصدر: وكالات