سيول: كوريا الشمالية قتلت مسؤولا كوريا جنوبيا بعد عثورها عليه في مياهها

أعلنت سيول الخميس أن القوات الكورية الشمالية أطلقت النار على مسؤول في وزارة الصيد البحري الكورية الجنوبية وأردته قتيلا وأحرقت جثمانه، ذلك بعدما عثرت عليه في مياهها إثر فقدان أثره من على متن سفينة تابعة للوزارة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا “العمل الوحشي”.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن المسؤول البالغ من العمر 47 عاما كان على متن سفينة دورية قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية حين فقد أثره صباح الاثنين، مشيرة إلى أن “كوريا الشمالية عثرت على الرجل في مياهها وارتكبت عملا وحشيا بإطلاق النار عليه وإحراق جثمانه، وفقا لتحليل جيشنا الشامل لمعلومات استخبارية متنوعة”. وأضاف البيان “نحذر كوريا الشمالية رسميا من أنها تتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بهذا الحادث”.

ولم يتضح في الحال سبب وجود هذا المسؤول الحكومي في المياه وليس على متن السفينة. ووفقا لوسائل إعلام في سيول فقد تم العثور على حذائه على متن السفينة، مما يشير إلى أنه ربما قفز في الماء عمدا بنية الانشقاق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية